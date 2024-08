Putin: Chceme byť sprostredkovateľom medzi Azerbajdžanom a Arménskom

Baku 19. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok počas návštevy Baku povedal, že Moskva je odhodlaná pokračovať vo svojej úlohe sprostredkovateľa mierových rokovaní medzi Azerbajdžanom a Arménskom, napriek prebiehajúcej ruskej invázii na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Rusko je desaťročia tradičným sprostredkovateľom medzi týmito dvoma krajinami, avšak od začiatku vojny na Ukrajine sa jeho rola podľa AFP oslabila.



"Je známe, že aj Rusko je vystavené krízam, predovšetkým v súvislosti so situáciou na Ukrajine," povedal Putin. "Avšak historická účasť Ruska v udalostiach na južnom Kaukaze, a to aj v posledných rokoch, nás bezpochyby núti byť účastníkom tam, kde to strany potrebujú," dodal.



Baku vlani v septembri obsadilo Náhorný Karabach a porazilo arménske separatistické sily, ktoré ho ovládali tri desaťročia. Akcia zhoršila vzťahy medzi Jerevanom a jeho tradičným spojencom Moskvou. Arménsko obviňuje Rusko z nečinnosti a namiesto spojenectva s Moskvou začalo posilňovať svoje vzťahy so západnými krajinami.



"Ak môžeme urobiť niečo pre podpísanie mierovej dohody medzi Azerbajdžanom a Arménskom..., budeme veľmi radi," povedal ruský prezident a oznámil, že po návšteve Baku bude arménskeho premiéra Nikola Pašinjana informovať o výsledkoch rokovaní.



Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev povedal, že bezpečnosť regiónu závisí od blízkej spolupráce medzi Azerbajdžanom a Ruskom.



"Nová situácia (od septembra minulého roka) otvára nové možnosti na nastolenie trvalého mieru na južnom Kaukaze," povedal.



Arménsko a Azerbajdžan viedli o Náhorný Karabach dve vojny - začiatkom 90. rokov a v roku 2020. Náhorný Karabach podľa medzinárodného práva patrí Azerbajdžanu.