Putin: Chyby pri mobilizácii musia byť napravené

Moskva 29. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok povedal, že všetky chyby pri čiastočnej mobilizácii v Rusku musia byť napravené. Informuje o tom agentúra Reuters, ktorá citovala ruskú agentúru RIA Novosti.



Putin povedal, že do armády by najprv mali byť povolávaní muži s vojenskými skúsenosťami a výcvikom v požadovaných špecializáciách.



"V priebehu tejto mobilizácie sa vynára veľa otázok a všetky chyby treba napraviť a zabrániť tomu, aby sa v budúcnosti opakovali... Napríklad mám na mysli otcov mnohých detí alebo ľudí trpiacich chronickými chorobami alebo tých, ktorí už prekročili branný vek," povedal ruský prezident. Prvýkrát tak verejne pripustil, že "čiastočná mobilizácia", ktorú vyhlásil minulý týždeň, neprebieha hladko.



Rusi verejne vyjadrili nespokojnosť s tým, ako bola mobilizácia vyhlásená, píše Reuters. Sťažovali sa tiež, že povolávacie rozkazy úrady posielali nespôsobilým mužom. Tisíce mužov v brannom veku sa po vyhlásení mobilizácie navyše rozhodli opustiť Rusko.



Podľa agentúry AFP povolali úrady vo Volgogradskej oblasti na juhozápade Ruska aj 63-ročného bývalého zamestnanca armády s cukrovkou. Povolávací rozkaz dostalo aj niekoľko ruských študentov. Stalo sa to napriek tomu, že ruský prezident podpísal v sobotu výnos, podľa ktorého nebudú povolávaní do armády študenti vyšších vzdelávacích inštitúcií.