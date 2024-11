Putin: Čína je náš spojenec a Taiwan je súčasťou jej územia

Moskva 7. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok na Valdajskom fóre v čiernomorskom meste Soči hovoril o Číne ako o spojencovi Ruska a podporil aj jej nárok na územie Taiwanu. Zdôraznil tiež, že rusko-čínske väzby už nikto nenaruší, no podotkol, že ostatné krajiny sa nemusia obávať ich posilňovania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Čína ani Rusko oficiálne nevyhlásili vojenské spojenectvo, no čínsky prezident Si Ťin-pching a Putin spoločne podpísali v roku 2022 dohodu o partnerstve "bez obmedzení". K podpisu došlo iba necelé tri týždne pre začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu. V máji tohto roka zároveň súhlasili s prehĺbením "komplexného partnerstva a strategickej spolupráce" v nadchádzajúcom období, píše Reuters.



"Nemyslíme si, že Čína vedie v regióne agresívnu politiku," vyhlásil Putin k téme Taiwanu a naznačil, že práve Taiwan sa v rámci sporov s Čínou pokúša vyvolať krízu v Ázii. Čína totiž považuje Taiwan za súčasť svojho územia a pravidelne uskutočňuje vojenské cvičenia v blízkosti ostrova.



"Okolo Taiwanu sa toho deje veľa. Každý oficiálne uznáva, áno, že Taiwan je súčasťou Číny. Ale v skutočnosti? V skutočnosti sa správa úplne inak. Provokuje situáciu k eskalácii," povedal ruský prezident. "Podporujeme Čínu. A preto sme presvedčení, že (Čína) vedie úplne rozumnú politiku. A tiež preto, že je to náš spojenec. Máme veľmi veľký obchodný obrat a spolupracujeme (aj) v oblasti bezpečnosti," skonštatoval.



Prezident v rámci fóra vo štvrtok tiež vyhlásil, že strategické partnerstvo so Severnou Kóreou je znakom stability v regióne. Zároveň podotkol, že by obe krajiny mohli usporiadať spoločné vojenské cvičenia. "Uvidíme, mohli by sme zorganizovať cvičenia. Prečo nie?" povedal.