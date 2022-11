Putin: Civilisti musia odísť z Chersonskej oblasti, aby netrpeli

Moskva 4. novembra (TASR) - Civilisti musia byť odsunutí zo zón konfliktu v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny, odkiaľ proruské úrady od polovice októbra odvádzajú civilistov pred postupujúcou ukrajinskou armádou. Vyhlásil to v piatok ruský prezident Vladimir Putin, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters, ktorý sa odvoláva na ruské médiá.



"Tí, ktorí žijú v Chersone, by mali byť odvedení zo zón, kde prebiehajú nebezpečné boje. Civilné obyvateľstvo by nemalo trpieť ostreľovaním, protiútokmi alebo podobnými vojnovými akciami," uviedol Putin v príhovore na Červenom námestí v Moskve, kde sa prihovoril dobrovoľníkom pomáhajúcim s evakuáciou v Chersonskej oblasti.



Proruské oblastné úrady v Chersonskej oblasti, ktorú Putin počas slávnostnej ceremónie vyhlásil v septembri za súčasť Ruska, už týždne vyzývajú civilistov aby opustili západnú časť tohto administratívneho regiónu. Proruskí predstavitelia tvrdia, že pomohli evakuovať už desiatky tisíce ľudí. Kyjev však odsun tamojšieho obyvateľstva prirovnal k sovietskym "deportáciám" ukrajinského ľudu.



Šéf proruskej okupačnej správy v Chersonskej oblasti Kirill Stremousov zverejnil vo štvrtok niekoľko videí, v ktorých opäť vyzval obyvateľov Chersonskej oblasti na odchod. Zároveň uviedol, že ruská armáda sa zrejme čoskoro vzdá územia na západnom brehu rieky Dneper.



Putin okrem toho v piatok uviedol, že Rusko v rámci čiastočnej mobilizácie nabralo do armády zhruba 318.000 ľudí. Šéf Kremľa v piatok tiež podpísal zákon, ktorý ruským úradom umožní mobilizovať ľudí, ktorí spáchali ťažké zločiny. Tento zákon sa však nevzťahuje na ľudí odsúdených za týranie detí, vlastizradu, špionáž alebo terorizmus.