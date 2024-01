Putin dal zelenú výstavbe nového ruského ľadoborca

Moskva 26. januára (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin dal v piatok súhlas na začatie výstavby nového ľadoborca s jadrovým pohonom, informovala agentúra AFP.



Slávnostná inštalácia základovej dosky prvej zo sekcií ľadoborca sa uskutočnila v piatok v lodenici v Petrohrade v prítomnosti Putina, ktorý na záver pracovného týždňa zavítal do Kaliningradskej oblasti a do Petrohradu.



Putin v príhovore počas slávnostného aktu poznamenal, že výkonná flotila ľadoborcov je pre Rusko vo svete obrovskou konkurenčnou výhodou. Avizoval, že v roku 2025 sa začne výstavba ďalšieho ľadoborca rovnakej triedy. "A nazveme ho Stalingrad," oznámil Putin.



Podľa AFP je Rusko je jedinou krajinou na svete, ktorá stavia a prevádzkuje ľadoborce s jadrovým pohonom. Plánovaná 170 metrov dlhá loď, ktorú stavia štátna jadrová agentúra Rosatom, je navrhnutá tak, aby prelamovala ľad a umožnila tak nákladným lodiam ľahšiu plavbu cez zamrznuté severné moria.



Po uvalení sankcií, ktoré sú reakciou Západu na vojnu rozpútanú Moskvou na Ukrajine, chce Rusko viac využívať severnú námornú trasu, ktorá prechádza Severným ľadovým oceánom. Rusko takto plánuje zintenzívniť obchodovanie s Áziou pri súčasnom znížení vzdialeností i nákladov.



Nový ľadoborec, nazvaný Leningrad, sa podľa Putinových slov okrem využitia na severnej obchodnej trase zapojí aj do prieskumných a výskumných programov v Arktíde.



AFP pripomenula, že Leningrad je bývalý názov mesta Petrohrad, ktoré je zároveň Putinovým rodiskom.