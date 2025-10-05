< sekcia Zahraničie
Putin: Dodanie rakiet Tomahawk Ukrajine by zničilo vzťahy USA a Ruska
Trump vyhlásil, že Putin ho sklamal, pretože nerokuje o mieri, a Rusko označil za papierového tigra neschopného podriadiť si Ukrajinu.
Autor TASR
Moskva 5. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že ak by Spojené štáty dodali Ukrajine rakety Tomahawk na údery ďaleko vnútri Ruska, viedlo by to k zničeniu vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom. Informovala o tom v nedeľu agentúra Reuters, píše TASR.
Necelé dva mesiace po summite amerického prezidenta Donalda Trumpa s Putinom na Aljaške sa mier zdá vzdialenejší, napísal Reuters s tým, že ruské sily postupujú na Ukrajine, ruské drony údajne vnikajú do vzdušného priestoru NATO a Washington medzičasom hovorí o priamej účasti na útokoch hlboko v Rusku.
Trump vyhlásil, že Putin ho sklamal, pretože nerokuje o mieri, a Rusko označil za „papierového tigra“ neschopného podriadiť si Ukrajinu. Šéf Kremľa sa tento týždeň v reakcii pýtal, či „papierovým tigrom“ nie je NATO, keďže nezastavilo postup Ruska.
Viceprezident USA J. D. Vance v septembri povedal, že Washington zvažuje ukrajinskú žiadosť o dodanie rakiet Tomahawk s dlhým doletom, ktoré by mohli zasiahnuť celú európsku časť Ruska vrátane Moskvy. Nie je jasné, či padlo konečné rozhodnutie.
„Povedie to k zničeniu našich vzťahov alebo prinajmenšom pozitívnych trendov, ktoré sa objavili v týchto vzťahoch,“ povedal Putin vo videoklipe, ktoré v nedeľu zverejnil reportér ruskej štátnej televízie Pavel Zarubin.
Denník Wall Street Journal nedávno priniesol správu, podľa ktorej USA poskytnú Ukrajine spravodajské informácie o vzdialených cieľoch energetickej infraštruktúry v Rusku, kým zvažujú, či Kyjevu dodajú rakety použiteľné na takéto údery.
Zdroje agentúry Reuters však tvrdia, že dodávka Tomahawkov Ukrajine možno nebude možná, pretože súčasné zásoby majú USA vyčlenené pre svoje námorné sily a na iné účely.
Putin vo štvrtok vyhlásil, že použiť Tomahawky by nebolo možné bez priamej účasti amerických vojakov, a preto by dodávka takýchto striel Ukrajine podnietila „kvalitatívne novú fázu eskalácie“, a to aj vo vzťahoch medzi Ruskom a Spojenými štátmi. Dodal, že rakety Tomahawks by mohli spôsobiť škody Rusku, to by ich však mohlo ľahko zostreliť a zdokonaliť svoju protivzdušnú obranu.
