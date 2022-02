Putin držal v Kremli Macrona ďaleko od seba, odmietol totiž ruský test

Na snímke ruský prezident Vladimir Putin (vľavo) a francúzsky prezident Emmanuel Macron počas stretnutia 7. februára 2022 v Moskve. Foto: TASR / AP

Paríž 11. februára (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron odmietol požiadavku Kremľa, aby si dal urobiť ruský test na koronavírus, keď tento týždeň prišiel na stretnutie s prezidentom Vladimirom Putinom. A preto ho ruský líder držal vo veľkej vzdialenosti od seba, na opačnom konci dlhého stola. Macron totiž nechcel, aby Moskva mala jeho DNA. Tlačovej agentúre Reuters to vo štvrtok potvrdili dva zdroje z Macronovej delegácie.Politických pozorovateľov prekvapili zábery na Macrona a Putina, ako v pondelok sedia na opačných koncoch stola dlhého štyri metre a takto diskutujú o ukrajinskej kríze. Niektorí diplomati a ďalší predstavitelia tvrdili, že Putin chce zrejme takto vyslať určitý diplomatický odkaz.Dva zdroje, ktoré poznajú zdravotný protokol francúzskeho prezidenta, však pre Reuters povedali, že Macron dostal na výber: buď absolvuje PCR test, ktorý urobia ruskí predstavitelia, a bude mať možnosť byť blízko Putina, alebo tento test odmietne a bude sa musieť uspokojiť s prísnejším opatrením - s väčším odstupom.povedal pre Reuters jeden zo zdrojov. Francúzi mali totiž obavy o bezpečnosť Macrona v prípade, že by francúzskeho prezidenta testovali ruskí lekári.Hovorca Kremľa zatiaľ nereagoval na žiadosť Reuters o vyjadrenie.Druhý zdroj v Macronovej delegácii potvrdil, že Macron odmietol podstúpiť ruský PCR test. Tento zdroj povedal, že Macron si radšej dal pred odchodom do Ruska urobiť francúzsky PCR test a potom aj antigénový test, keď už bol v Rusku - urobil ich jeho vlastný lekár.uviedol druhý zdroj.Vo štvrtok, tri dni po stretnutí Macrona s Putinom so zachovaním veľkého odstupu, prijal ruský líder kazašského prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva. Obaja muži si podali ruky a sedeli blízko seba, delil ich iba malý konferenčný stolík.