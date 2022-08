Putin dúfa, že dohoda s Tureckom posilní ekonomické vzťahy

Soči 5. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok povedal, že dúfa v podpísanie dohody na posilnenie obchodných a ekonomických vzťahov medzi Ruskom a Tureckom. Šéf Kremľa to uviedol na stretnutí so svojím tureckým kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom v ruskom čiernomorskom letovisku Soči. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Dúfam, že dnes (v piatok) budeme môcť podpísať príslušné memorandum o rozvoji našich obchodných a ekonomických väzieb," povedal Putin. "Verím, že (dnešné stretnutie) otvorí úplne inú stránku turecko-ruských vzťahov," uviedol následne Erdogan.



Ruský prezident poďakoval svojmu tureckému kolegovi za pomoc pri obnovení vývozu ukrajinských obilnín. "Chcem sa vám poďakovať aj za to, že súčasne bolo prijaté sprievodné rozhodnutie o nepretržitých dodávkach ruských potravín a hnojív na svetové trhy," dodal.



Putin tiež ocenil projekt plynovodu TurkStream a povedal, že Európa by mala byť Turecku vďačná za neprerušované dodávky ruského plynu. Obaja lídri sa naposledy stretli v júli na rokovaní v Teheráne.



Turecko zdieľa s Ruskom a Ukrajinou námornú hranicu v Čiernom mori a s oboma krajinami udržuje dobré vzťahy. Ankara kritizuje ruskú inváziu na Ukrajine; nepridala sa však k rozsiahlym ekonomickým sankciám Západu voči Rusku.