Putin: Dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť dohodu diplomatickou cestou

Moskva 26. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že stále dúfa, že sa konflikt na Ukrajine podarí ukončiť diplomatickou cestou. Počas stretnutia s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom dodal, že Rusko mierové rozhovory neodmieta. TASR o tom informovala na základe správ od agentúr AFP, AP a Reuters.



"Napriek tomu, že operácia (na Ukrajine) prebieha, stále dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť dohody diplomatickou cestou. Rokujeme a neodmietame (rozhovory)," povedal Putin generálnemu tajomníkovi OSN pred objektívmi kamier.



Šéf Kremľa dodal, že snahy o diplomatické riešenie situácie boli "zmarené" tvrdeniami o zverstvách spáchaných ruskými silami v meste Buča pri Kyjeve.



"V Buči došlo k provokácii, s ktorou ruská armáda nemala nič spoločné," tvrdí Putin. "Vieme, kto pripravil túto provokáciu, akými prostriedkami a akí ľudia na nej pracovali," dodal bez poskytnutia dôkazov prezident Ruskej federácie.



Guterres zopakoval svoju výzvu z predchádzajúceho stretnutia s ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, aby Moskva a Kyjev spolupracovali s OSN na vytvorení evakuačných koridorov na pomoc civilistom na Ukrajine.



Organizácia Spojených národov ešte v piatok oznámila, že v ukrajinskom meste Buča bolo protizákonne zabitých 50 civilistov. Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) zároveň uviedol, že akcie Ruska na Ukrajine "môžu predstavovať vojnové zločiny". Moskva však vytrvalo odmieta, že by na Ukrajine útočila na civilné ciele. Tvrdí, že zábery z Buče boli zinscenované s cieľom mariť mierové rokovania. Družicové snímky, ktoré majú k dispozícii západné krajiny, však dokazujú, že k zabíjaniu civilistov dochádzalo v Buči v období, keď bola obsadená ruskými inváznymi jednotkami.



Denník The Guardian v súvislosti s návštevou Guterresa v Kremli poznamenal, že Putin rokoval so šéfom OSN pri dlhom stole. Za rovnakým stolom ešte vo februári sedel aj francúzsky prezident Emmanuel Macron. Stôl má podľa médií dĺžku zhruba štyri metre.