Putin: Európa buduje novú železnú oponu

Moskva 5. októbra (TASR) – Ruský prezident Vladimír Putin vo štvrtok na stretnutí Valdajského medzinárodného diskusného klubu v Soči vyhlásil, že úlohou Ruska je vybudovať "nový svet". Okrem toho prisúdil zodpovednosť za vojnu na Ukrajine snahám Západu o "celosvetovú hegemóniu", informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Západ neustále potrebuje nejakého nepriateľa. Európa sa pred nami zatvára a buduje novú železnú oponu. My dvere nezatvárame, zatvára ich Európa," dodal Putin.



Obvinenia ruského prezidenta, ktorý počas studenej vojny pôsobil v sovietskej tajnej službe KGB, prichádzajú v čase, keď Moskva čelí čoraz väčšej izolácii a tvrdým sankciám, ktoré na ňu boli uvalené v dôsledku vojenského útoku na Kyjev vo februári minulého roku. Väčšina európskych krajín pre ruské lietadlá uzavrela svoj vzdušný priestor, čo výrazne komplikuje vycestovanie z krajiny.



Ruská armáda obsadila veľké časti územia na juhu a východe Ukrajiny, Moskva tiež anektovala štyri obsadené ukrajinské oblasti – Chersonskú, Záporožskú, Doneckú a Luhanskú. Napriek tomu Putin vyhlásil, že vojna na Ukrajine nie je teritoriálna a Moskva údajne nemá záujem o dobýjanie nových území.



Putin podal ruskú inváziu na Ukrajinu ako súčasť dlhodobého zápasu so Západom. "Vojnu rozpútal kyjevský režim s aktívnou podporou Západu už pred desiatimi rokmi," vyhlásil a dodal, že úlohou "špeciálnej vojenskej operácie", ako vojnu na Ukrajine nazýva Moskva, bolo jej ukončenie.



V príhovore sa venoval aj septembrovému obsadeniu separatistického azerbajdžanského regiónu Náhorný Karabach, obývaného najmä Arménmi, azerbajdžanskou armádou. Tento vývoj označil za "nevyhnutný".



"Bolo len otázkou času, kedy tam začne Azerbajdžan s obnovou ústavného poriadku," vyhlásil Putin. Vysvetlil, že to bolo "nevyhnutné po uznaní azerbajdžanskej zvrchovaností nad Karabachom (zo strany Arménska)".