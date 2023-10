Putin hlási úspechy na všetkých frontoch; Ukrajina chystá nové útoky

Moskva/Kyjev/Londýn 15. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu vyhlásil, že ruské jednotky zaznamenávajú úspechy vo svojej ofenzíve takmer na všetkých frontoch Ukrajiny vrátane mesta Avdijivka, o ktorú sa vedú urputné boje.



Ako informovala agentúra AFP, Putin v rozhovore pre ruskú televíziu, uviedol, že ruské jednotky zlepšujú svoje pozície takmer v celom priestore, kde sa odohráva tzv. špeciálna vojenská operácia, ako sa v Rusku označuje vojna rozpútaná na Ukrajine vo februári minulého roku. Táto "aktívna obrana zahŕňa veľký priestor," dodal Putin.



Generálny štáb ukrajinskej armády vo svojej najnovšej zvodke o situácii na frontoch potvrdil, že "nepriateľ sa naďalej pokúša prelomiť našu obranu" v Avdijivke, "ale neúspešne", informovala v nedeľu britská stanica BBC.



Avdijivka leží len 15 kilometrov od metropoly Doneck ovládanej proruskými úradmi. Symbolom ukrajinského odporu sa toto mesto stalo v roku 2014 - po tom, čo nakrátko padlo do rúk separatistov podporovaných Ruskom.



Ruské jednotky teraz kontrolujú územie na východ, sever a juh od Avdijivky, kde podľa predpokladov zostáva asi 1600 civilistov - väčšina z nich sa odmieta evakuovať. Pred vojnou mala Avdijivka 31.000 obyvateľov.



Putin tiež v rozhovore vyhlásil, že protiofenzíva ukrajinských ozbrojených síl bola neúspešná, pričom však upozornil, že v niektorých oblastiach Kyjev pripravuje nové aktívne útočné operácie.



"Vidíme to. Vieme o tom. A podľa toho na to aj reagujeme," povedal Putin v rozhovore pre program Moskva.Kremeľ.Putin, ktorý vysiela TV kanál Rossija 1.