Putin hostil Lukašenka, rokovali o užších vzťahoch

Petrohrad 13. júla (TASR) - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko, ktorý sa v období silnejúceho napätia so Západom čoraz viac spolieha na pomoc Ruska, navštívil v utorok Petrohrad a viedol tam rozhovory s prezidentom Vladimirom Putinom. Lukašenko odsúdil sankcie EÚ, pričom západné mimovládne organizácie obvinil z podpory "teroru" v Bielorusku, informovala tlačová agentúra AP.



Lukašenko sa poďakoval Putinovi za "veľmi serióznu podporu", ktorú Bielorusko dostáva od Ruska, a zároveň sa zaviazal, že jeho krajina pôžičky riadne splatí. Putin zasa pochválil Bielorusko ako "spoľahlivého a stabilného partnera".



Bieloruskú ekonomiku, ktorú nepriaznivo postihla pandémia koronavírusu, nepriaznivo ovplyvňujú aj sankcie EÚ na časť bieloruského exportu. Únia ich zaviedla v reakcii na odklon letu dopravného lietadla do Minska 23. mája a zatknutie opozičného novinára, ktorý sa nachádzal na palube.



Lukašenko sankcie odsúdil a vyhlásil, že Bielorusko podnikne odvetný krok - prestane spolupracovať s EÚ na zastavení ilegálnych migrantov.



Litva, ktorá poskytuje útočisko viacerým predstaviteľom bieloruskej opozície, najnovšie obvinila bieloruské úrady z povzbudzovania migrácie z Iraku, ďalších krajín Blízkeho východu a Afriky. Títo migranti sa v súčasnosti snažia dostať cez bieloruské hranice do Litvy. Agentúra Európskej únie pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) prisľúbila, že pomôže Litve prúd migrantov zastaviť.



V Bielorusku sa niekoľko mesiacov konali protesty proti výsledkom vlaňajších augustových prezidentských volieb. Ich oficiálnym víťazom sa stal Lukašenko a prezidentského úradu sa ujal už šiestykrát. Voľby sú však na Západe pokladané za zmanipulované.



Bieloruské úrady zareagovali na protesty masívnymi zásahmi. Polícia zbila tisíce demonštrantov a zatkla vyše 35.000 ľudí. Poprední predstavitelia opozície skončili vo väzení alebo ich donútili opustiť krajinu, nezávislé médiá zažívajú razie a ďalšie podoby nátlaku.



Lukašenko počas rozhovorov s Putinom v Petrohrade svojich nepriateľov obvinil, že zmenili taktiku - od pokusov vyvolať "vzburu" prešli k zastrašovaniu jednotlivcov. Nepokoje v Bielorusku pritom podľa neho rozdúchavajú západné mimovládne organizácie.



"Začali sme podnikať veľmi aktívne kroky proti týmto mimovládnym organizáciám, ktoré namiesto demokracie podporujú teror," povedal Lukašenko.



Rusko a Bielorusko majú dohodu o zväzovom štáte, ktorá počíta s úzkymi politickými, ekonomickými a vojenskými vzťahmi, avšak nemá ísť o úplné zlúčenie. Rusko už teraz pumpuje miliardy dolárov do bieloruskej ekonomiky - poskytuje jej lacnú energiu a pôžičky.