< sekcia Zahraničie
Putin hovoril s lídrami Bieloruska a Kazachstanu o stretnutí s Trumpom
Putin v sobotu pri schôdzke s ruskými predstaviteľmi v Kremli povedal, že stretnutie s Trumpom sa konalo v pravý čas a bolo veľmi užitočné.
Autor TASR
Moskva 17. augusta (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin v nedeľu telefonicky hovoril s lídrami Bieloruska a Kazachstanu o výsledkoch svojho stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Aljaške, informovala agentúra Reuters.
Bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenko podľa jeho kancelárie Putin podrobne informoval o summite s Trumpom, ktorý sa konal v piatok na aljašskej vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage.
Tieto rusko-americké rokovania podľa úradu kazašského prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva prispeli „k lepšiemu pochopeniu ruského postoja k Ukrajine z americkej strany“.
Putin v sobotu pri schôdzke s ruskými predstaviteľmi v Kremli povedal, že stretnutie s Trumpom sa konalo v pravý čas a bolo veľmi užitočné. Podľa jeho slov hovorili o spôsoboch ukončenia vojny na Ukrajine na „spravodlivom základe“.
„Dlho sme nemali priame rokovania na takejto úrovni. Mali sme príležitosť pokojne a podrobne zopakovať naše stanovisko,“ ozrejmil šéf Kremľa s tým, že rozhovor s Trumpom ich podľa jeho názoru priblížil „k potrebným rozhodnutiam“.
Súčasne však zopakoval, že základom pre urovnanie konfliktu na Ukrajine by malo byť odstránenie základných príčin. Medzi ne Rusko radí napríklad rozširovanie NATO či ambíciu Ukrajiny vstúpiť do Aliancie. Okrem toho požaduje stiahnutie ukrajinských vojsk z oblastí Ukrajiny, ktoré si Moskva nárokuje.
„Samozrejme, rešpektujeme aj postoj americkej administratívy, ktorá vidí potrebu čo najskoršieho ukončenia bojových operácií, a my by sme to tiež radi videli a chceli by sme prejsť k riešeniu všetkých otázok mierovými prostriedkami,“ dodal Putin.
Bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenko podľa jeho kancelárie Putin podrobne informoval o summite s Trumpom, ktorý sa konal v piatok na aljašskej vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage.
Tieto rusko-americké rokovania podľa úradu kazašského prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva prispeli „k lepšiemu pochopeniu ruského postoja k Ukrajine z americkej strany“.
Putin v sobotu pri schôdzke s ruskými predstaviteľmi v Kremli povedal, že stretnutie s Trumpom sa konalo v pravý čas a bolo veľmi užitočné. Podľa jeho slov hovorili o spôsoboch ukončenia vojny na Ukrajine na „spravodlivom základe“.
„Dlho sme nemali priame rokovania na takejto úrovni. Mali sme príležitosť pokojne a podrobne zopakovať naše stanovisko,“ ozrejmil šéf Kremľa s tým, že rozhovor s Trumpom ich podľa jeho názoru priblížil „k potrebným rozhodnutiam“.
Súčasne však zopakoval, že základom pre urovnanie konfliktu na Ukrajine by malo byť odstránenie základných príčin. Medzi ne Rusko radí napríklad rozširovanie NATO či ambíciu Ukrajiny vstúpiť do Aliancie. Okrem toho požaduje stiahnutie ukrajinských vojsk z oblastí Ukrajiny, ktoré si Moskva nárokuje.
„Samozrejme, rešpektujeme aj postoj americkej administratívy, ktorá vidí potrebu čo najskoršieho ukončenia bojových operácií, a my by sme to tiež radi videli a chceli by sme prejsť k riešeniu všetkých otázok mierovými prostriedkami,“ dodal Putin.