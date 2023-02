Putin hrozí posilňovaním ruského jadrového arzenálu

Moskva 23. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin využil vo štvrtok príhovor k ruskému sviatku Deň obrancov vlasti na vyhrážanie sa, že Moskva posilní svoj jadrový arzenál. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.



"Zvýšenú pozornosť budeme tak ako aj predtým venovať jadrovej triáde," uviedol Putin v príhovore zverejnenom skoro ráno Kremľom. Ako jadrová triáda sa označujú jadrové rakety odpaľované zo zeme, z mora a zo vzduchu.



Putin tiež uviedol, že tento rok bude prvýkrát do bojovej služby nasadená medzikontinentálna balistická raketa Sarmat, ktorá dokáže niesť niekoľko jadrových hlavíc súčasne.



"Budeme pokračovať v hromadnej výrobe hypersonických rakiet Kinžal vypaľovaných zo vzduchu a hypersonických rakiet Zirkón vypaľovaných z mora," uviedol tiež Putin.



Šéf Kremľa v utorkovom prejave oznámil, že Rusko pozastavuje účasť na Dohode o znížení počtu strategických zbraní (Nová dohoda START) so Spojenými štátmi. Táto dohoda bola pritom poslednou platnou zmluvou o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA — dvoma najväčšími jadrovými mocnosťami.