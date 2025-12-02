< sekcia Zahraničie
Putin hrozil, že po útokoch na tankery odreže Ukrajine prístup k moru
Autor TASR
Moskva 2. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok pohrozil, že Ukrajine odreže prístup k moru v reakcii na dronové útoky na tankery tzv. tieňovej flotily Ruska v Čiernom mori. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.
„Najradikálnejšie riešenie je odrezať Ukrajinu od mora, potom pirátstvo v zásade nebude možné,“ povedal Putin. Rusko podľa neho zintenzívni útoky na ukrajinské objekty a plavidlá a podnikne opatrenia proti tankerom krajín, ktoré pomáhajú Ukrajine.
V sobotu bezpečnostný predstaviteľ Ukrajiny povedal, že ukrajinské námorné drony zasiahli v Čiernom mori dva tankery, ktoré sú na zozname sankcionovaných plavidiel a ktoré smerovali do ruského prístavu po ropu určenú pre zahraničné trhy.
V utorok tanker plaviaci sa pod ruskou vlajkou, ktorý preváža slnečnicový olej, hlásil dronový útok pri pobreží Turecka s tým, že nikto z 13 členov posádky neutrpel zranenia. Ukrajina poprela, že by mala niečo spoločné s týmto incidentom.
Ukrajina uskutočnila aj raketové a dronové útoky na ruský čiernomorský prístav Novorossijsk, ktoré narušili dodávky ropy.
Putin sa k svojej hrozbe zablokovania prístupu Ukrajiny k moru bližšie nevyjadril. Rusko vo vojne, ktorú začalo vo februári 2022, dobylo časti južnej a východnej Ukrajiny, dôležité prístavy vrátane Odesy však neovláda.
