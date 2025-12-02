Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Putin hrozil, že po útokoch na tankery odreže Ukrajine prístup k moru

Na snímke obytná budova po zásahu rakety ruskej armády vo Vyšhorode pri Kyjeve v nedeľu 30. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Ukrajina uskutočnila aj raketové a dronové útoky na ruský čiernomorský prístav Novorossijsk, ktoré narušili dodávky ropy.

Autor TASR
Moskva 2. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok pohrozil, že Ukrajine odreže prístup k moru v reakcii na dronové útoky na tankery tzv. tieňovej flotily Ruska v Čiernom mori. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.

„Najradikálnejšie riešenie je odrezať Ukrajinu od mora, potom pirátstvo v zásade nebude možné,“ povedal Putin. Rusko podľa neho zintenzívni útoky na ukrajinské objekty a plavidlá a podnikne opatrenia proti tankerom krajín, ktoré pomáhajú Ukrajine.

V sobotu bezpečnostný predstaviteľ Ukrajiny povedal, že ukrajinské námorné drony zasiahli v Čiernom mori dva tankery, ktoré sú na zozname sankcionovaných plavidiel a ktoré smerovali do ruského prístavu po ropu určenú pre zahraničné trhy.

V utorok tanker plaviaci sa pod ruskou vlajkou, ktorý preváža slnečnicový olej, hlásil dronový útok pri pobreží Turecka s tým, že nikto z 13 členov posádky neutrpel zranenia. Ukrajina poprela, že by mala niečo spoločné s týmto incidentom.

Ukrajina uskutočnila aj raketové a dronové útoky na ruský čiernomorský prístav Novorossijsk, ktoré narušili dodávky ropy.

Putin sa k svojej hrozbe zablokovania prístupu Ukrajiny k moru bližšie nevyjadril. Rusko vo vojne, ktorú začalo vo februári 2022, dobylo časti južnej a východnej Ukrajiny, dôležité prístavy vrátane Odesy však neovláda.
