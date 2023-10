Putin: Izraelsko-palestínska kríza je jasný príklad zlyhania politiky

Moskva 10. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok krízu medzi Izraelom a Palestínčami označil za jasný príklad zlyhania politiky USA na Blízkom východe. Vytvorenie nezávislého palestínskeho štátu označil za nevyhnutnosť. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Militantné palestínske hnutie Hamas v sobotu z pásma Gazy zaútočilo na Izrael, ktorý reagoval vyhlásením vojnového stavu a začal ostreľovať pozície Hamasu. Konflikt si odvtedy vyžiadal životy stoviek ľudí.



"Som presvedčený, že mnohí ľudia so mnou budú súhlasiť, že je to jasný príklad zlyhania politiky USA na Blízkom východe," povedal Putin v Moskve počas stretnutia s irackým premiérom Muhammadom Súdáním. Ako potrebné označil prijatie rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) o vytvorení nezávislého a zvrchovaného palestínskeho štátu.



Spojené štáty sa podľa Putina usilovali monopolizovať reguláciu konfliktu, no nezamýšľali sa nad hľadaním kompromisov prijateľných pre obe strany. Západ podľa neho nebral do úvahy základné záujmy Palestínčanov.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok povedal, že vytvorenie palestínskeho štátu by bolo najspoľahlivejším riešením.