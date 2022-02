Putin je podľa Peskova ochotný rokovať o bezpečnostných zárukách

Moskva/New York 15. februára (TASR) - Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v pondelok pre americkú stanicu CNN povedal, že ruský prezident Vladimir Putin je ochotný rokovať o bezpečnostných zárukách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Putin podľa Peskova "vždy žiadal rozhovory a diplomaciu". "Ukrajina je súčasťou rozsiahlejšieho problému ruských bezpečnostných záruk a prezident Putin je samozrejme pripravený viesť rozhovory," povedal Peskov.



Západné krajiny a Ukrajina v poslednom období upozorňujú na možnú inváziu Ruska na územie Ukrajiny, pripomína TASS. Peskov takéto informácie označil za "neodôvodnené stupňovanie napätia" a zdôraznil, že Rusko nepredstavuje hrozbu pre nikoho.



Napätie medzi Ruskom a Západom v súvislosti so situáciou na Ukrajine stúpa už niekoľko týždňov. Rusko v decembri 2021 Spojeným štátom a NATO predložilo návrhy dokumentov, v ktorých žiada bezpečnostné záruky, pripomína TASS. Moskva okrem iného žiada zastaviť rozširovanie Aliancie na východ a obmedziť počet rozmiestnených rakiet.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok prezidentovi Vladimirovi Putinovi povedal, že existuje "šanca na dosiahnutie dohody o bezpečnosti so Západom".



Zástupkyňa hovorkyne Bieleho domu Karine Jean-Pierreová na tlačovom brífingu povedala, že Spojené štáty sú na diplomatické rozhovory s Ruskom pripravené.



"Budeme pripravení na akékoľvek rozhodnutie, pre ktoré sa prezident Putin rozhodne," povedala. Dodala však, že USA by uprednostnili "cestu diplomacie".