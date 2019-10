Putin je pripravený rokovať o ukrajinskom konflikte

Budapešť 30. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin je pripravený zúčastniť sa na rokovaní v normandskom formáte, čo je diplomatické zoskupenie predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka s cieľom vyriešiť konflikt na východe Ukrajiny. Ruský líder to vyhlásil v stredu v Budapešti počas tlačovej konferencie pri príležitosti jeho rokovaní s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Informovala o tom agentúra TASS.



Vyhlásenie ruského prezidenta prišlo len deň po tom, ako ochotu stretnúť sa a rokovať vyjadril aj jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinský prezident tak reagoval na odsun vojakov a zbraní zo styčnej línie s proruskými separatistami na východe Ukrajiny.



Ruský líder v tejto súvislosti uviedol, že nedokáže odhadnúť, či bude Zelenskyj schopný zabrániť ukrajinským nacionalistom, aby narušili podobný odsun vojsk, ku ktorému by malo dôjsť na juhu Ukrajiny. "Pán Zelenskyj samozrejme nevyzerá ako ukrajinský nacionalista, avšak v tomto momente je ťažké povedať, či bude schopný udržať ich (nacionalistov) pod kontrolou," vyhlásil.



Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval v stredu do Budapešti na krátku pracovnú návštevu, v rámci ktorej sa stretol s Viktorom Orbánom. Súčasťou početnej delegácie bol aj minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.



Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli vtedajší ukrajinský prezident Petro Porošenko, šéf Kremľa Vladimir Putin, vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Táto štvorica politikov po prvý raz diskutovala o spôsoboch vyriešenia konfliktu na Ukrajine.