Putin je pripravený rokovať s Trumpom, čaká na signály z Washingtonu

Moskva 24. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin je pripravený rokovať s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, ale čaká na "signály" z Washingtonu. V piatok to oznámil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Putin je pripravený. Čakáme na signály z USA," vyhlásil Peskov. Odmietol Trumpovo tvrdenie, že vojna na Ukrajine by sa dala ukončiť znížením ceny ruskej ropy. "Viem, že to nie je pravda. Tento konflikt nezávisí od cien ropy," doplnil Peskov.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tiež nemôže byť podľa hovorcu Kremľa pripravený urovnať konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, "keďže si sám zakázal rokovať s prezidentom Vladimirom Putinom". Reagoval tak na tvrdenie Trumpa, že Zelenskyj je pripravený hovoriť o dohode.



Počas predvolebnej kampane v USA Trump opakovane deklaroval, že dohodu medzi Ukrajinou a Ruskom uzavrie v prvý deň svojho pôsobenia v úrade, ak nie skôr. Jeho poradcovia však teraz pripúšťajú, že hľadanie riešenia pre ukončenie vojny potrvá mesiace.



Peskov na tlačovej konferencii tiež doplnil, že Moskva je pripravená obnoviť s USA rozhovory o jadrovom odzbrojení "čo najskôr". Rokovania sa dostali do slepej uličky po začiatku vojny na Ukrajine. "Máme záujem začať tento proces rokovaní čo najskôr. Loptička je na strane Američanov, ktorí zastavili všetky dôležité kontakty," dodal.