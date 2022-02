Putin je pripravený vyslať delegáciu na rokovania s Ukrajinou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Moskva 25. februára (TASR) - Rusko je pripravené vyslať do Minska svoju delegáciu na rokovania s Ukrajinou. V piatok to v Moskve vyhlásil hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov, ktorého citovala agentúra AFP.pripomenul Peskov.Prezident Vladimir Putin je podľa neho pripravený vyslať do Minska ruskú delegáciu na úrovni predstaviteľov ministerstva obrany, ministerstva zahraničných vecí a prezidentskej administratívy.Zelenskyj prišiel s ponukou na rokovania, ktorú adresoval Putinovi, v piatok, v druhý deň ruského vpádu na Ukrajiny a v čase, keď sa ruské jednotky priblížili ku Kyjevu.Hovorca Kremľa vysvetlil, že Putin označil za účel ruskej operácie v Donbase pomoc Luhanskej a Doneckej ľudovej republike - okrem iného aj dosiahnutím demilitarizácie a denacifikácie Ukrajiny. Oba tieto procesy súvysvetlil Peskov podľa agentúry AFP.Putinov spojenec, Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko podľa Peskova uviedol, žepre takýto summit. V rokoch 2014-15 bol Minsk dejiskom rokovaní, ktoré mali viesť k urovnaniu konfliktu v Donbase. Podpísané dohody sa však doteraz neimplementovali.Rusko má pritom v Bielorusku rozmiestnené tisíce vojakov a Ukrajina uviedla, že je vystavená útokom z viacerých strán – vrátane Bieloruska.AFP pripomenula, že ukrajinský prezident počas uplynulých týždňov opakovane vyzýval na rozhovory s ruským lídrom. Aj niekoľko hodín pred tým, ako Putin oznámil vpád ruských jednotiek na Ukrajinu, Zelenskyj informoval, že sa opakovane pokúšal telefonicky spojiť so šéfom Kremľa, aleV piatok, keď sa ruské jednotky priblížili ku Kyjevu, Zelenskyj vydal nové vyhlásenie, v ktorom vyzval na rozhovory s Moskvou.povedal.Putin ohlásil začiatok vojenskej operácie proti Ukrajine vo štvrtok skoro ráno, keď európska časť Ruska, poznamenala AFP. Urobil tak po tom, čo uznal dve promoskovské separatistické republiky na východe Ukrajiny za nezávislé.Západ v reakcii na tento krok uvalil na Moskvu množstvo medzinárodných sankcií. Ukrajina i časť západných elít však tvrdia, že represie mali byť tvrdšie.