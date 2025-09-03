Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. september 2025Meniny má Belo
< sekcia Zahraničie

Putin je pripravený zorganizovať stretnutie so Zelenským v Moskve

.
Na snímke ruský prezident Vladimir Putin v Pekingu v Číne v stredu 3. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Putin zároveň opäť spochybnil Zelenského legimititu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 3. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Moskve. Informovala o tom agentúra Reuters.

Podľa ruskej agentúry Interfax Putin povedal, že ak je Zelenskyj pripravený, môže pricestovať do Moskvy a ich stretnutie sa uskutoční tam.

„Mimochodom, Donald (americký prezident Trump) ma požiadal, aby som, ak je to možné, usporiadal takéto stretnutie. Povedal som: ‚Áno, je to možné.‘ Takže, ak je Zelenskyj pripravený, nech príde do Moskvy, takéto stretnutie sa uskutoční,“ povedal Putin na tlačovej konferencii počas návštevy Číny.

Putin zároveň opäť spochybnil Zelenského legimititu. Poukázal v tejto súvislosti na zložitosť ukrajinskej legislatívy a vyhlásil, že po uplynutí päťročného funkčného obdobia Zelenského mal Ukrajinu viesť predseda parlamentu – Najvyššej rady.

Britská stanica BBC pripomenila, že väčšina krajín sveta a medzinárodných organizácií nespochybňuje legitimitu Zelenského ako prezidenta Ukrajiny.

Ruský prezident na brífingu zopakoval, že Ukrajina má právo slobodne si zvoliť bezpečnostný systém, ktorého chce byť súčasťou - vrátane členstva v aliancii NATO -, ale nesmie sa tak stať na úkor Ruska a jeho záujmov. Podľa Putina však Kyjev zároveň má právo samostatne rozhodovať o hospodárskych a obchodných otázkach, vrátane prípadného členstva v EÚ.
.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

KOMENTÁR J. HRABKA: Peking a Užhorod

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému