Putin: Jednotky ODKB zostanú v Kazachstane iba na obmedzené obdobie

Nursultan 10. januára (TASR) - Jednotky Organizácie zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) vedenej Ruskom ostanú v Kazachstane iba na "obmedzené časové obdobie". V pondelok to vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin počas stretnutia lídrov krajín ODKB, informovala agentúra AFP.



"Chcem zdôrazniť, že kontingent kolektívnych mierových síl ODKB bol do Kazachstanu vyslaný na obmedzené časové obdobie... Po tom, ako splní svoju funkciu sa samozrejme celý kontingent stiahne z Kazachstanu," uviedol Putin s tým, že to, ako dlho ostanú jednotky ODKB v Kazachstane, závisí od rozhodnutia kazašského prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva.



Tokajev na stretnutí uviedol, že ODKB do Kazachstanu vyslala 2030 vojakov a 250 kusov vojenskej výbavy.



Podľa ruského prezidenta rozmiestnenie vojsk ODKB, ktorej súčasťou sú najmä bývalé sovietske krajiny ako Arménsko, Bielorusko, Tadžikistan, Kazachstan, či Kirgizsko, vysiela signál, že miestni lídri nedovolia, aby v týchto krajinách prepukli "revolúcie".



"Opatrenia, ktoré prijala ODKB, jasne ukazujú, že nedopustíme, aby sa u nás doma rozkolísala situácia a bol realizovaný scenár takzvaných farebných revolúcií," uviedol Putin.



Protesty v Kazachstane sa začali 2. januára ako reakcia na prudké zvýšenie cien plynu a čoskoro sa zo západu krajiny rozšírili aj do ďalších oblastí krajiny. Od 5. januára pokojné protesty – najmä v najväčšom meste Alma-Ata – začali prerastať aj do rabovania, podpaľačstva, obsadzovania administratívnych budov, ozbrojených incidentov či krádeží. Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev v pondelok označil tieto nepokoje v jeho za pokus o štátny prevrat.