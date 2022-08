Putin kondoloval rodine novinárky, jej vraždu nazval ohavným zločinom

Moskva 22. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vyjadril v pondelok "úprimnú sústrasť" pozostalým po 29-ročnej novinárke Darii Duginovej, dcére známeho prokremeľského nacionalistického ideológa Alexandra Dugina, ktorá zahynula pri sobotňajšom výbuchu auta v Moskve. Informuje o tom agentúra AFP.



"Odporný, krutý zločin ukončil život Darie Daginovej, bystrej, talentovanej osoby s pravým ruským srdcom - láskavým, milujúcim, súcitným a otvoreným," uviedol Putin v kondolenčnej správe určenej novinárkinej rodine, ktorú zverejnil Kremeľ.



Duginová sa so svojím otcom v sobotu zúčastnila na literárno-hudobnom "vlasteneckom festivale" s názvom Tradícia v Zacharove v Moskovskej oblasti. Údajne mali v pláne odísť z podujatia spolu, ale 29-ročná Daria napokon odišla autom svojho otca sama.



K výbuchu auta podľa ruského vyšetrovacieho výboru (Sledkom) došlo v sobotu asi o 21.00 h miestneho času v moskovskej mestskej časti Odincovo, neďaleko obce Boľšije Viaziomy.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) v pondelok obvinila z vraždy novinárky Ukrajinu. Z činu je podľa FSB podozrivá ukrajinská občianka Nataľa Vovková, ktorá prišla do Ruska pred mesiacom. Prenajala si údajne byt neďaleko Duginovej bydliska v Moskve, aby získala informácie o jej denných aktivitách a pripravila vraždu. Vovková so svojou 12-ročnou dcérou vraj šla aj na zmienený nacionalistický festival, na ktorom prednášal Dugin a bola tam aj jeho dcéra Daria.



Po výbuchu bomby na podvozku pod sedadlom vodiča, ktorú podľa predchádzajúcich správ odpálili na diaľku, odišla Vovková aj s dcérou do Estónska autom s vymeneným evidenčným číslom, vyhlásila FSB.



Ukrajinský prezidentský poradca Mychajlo Podoľak v nedeľu poprel účasť Kyjeva na atentáte.



Duginová, ktorá sa narodila v roku 1992, otvorene podporovala vojnu Ruska voči Ukrajine. Za údajné šírenie dezinformácií o Ukrajine na internete ju Británia v júli zaradila na zoznam sankcionovaných Rusov.