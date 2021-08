Putin kritizoval návrh umiestniť afganských utečencov v strednej Ázii

Moskva 22. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin kritizoval v nedeľu západné štáty za úmysel dočasne umiestniť afganských utečencov v stredoázijských krajinách, pretože podľa Putina je to pre Rusko bezpečnostné riziko. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Putin na stretnutí s vrcholnými predstaviteľmi vládnucej strany Jednotné Rusko kritizoval západné krajiny za ich "ponižujúci prístup".



Ruský prezident vysvetlil, že medzi Ruskom a jeho stredoázijskými spojencami nie sú žiadne vízové obmedzenia, a upozornil, že Moskva "nechce, aby sa v Rusku znovu objavili militanti vystupujúci ako utečenci".



"Nechceme, aby sa ani čiastočne zopakovalo to, čo sme zažili v 90. rokoch 20. storočia a po roku 2000, keď sa v severnom Kaukaze diali nepriateľské akcie," spresnil Putin.



Tisíce ľudí v Afganistane sa snažia opustiť krajiny po tom, čo militantné hnutie Taliban pri rýchlej operácii ľahko prevzalo kontrolu nad hlavným mestom Kábul. Ľudia sa pokúšajú ujsť, pretože sa obávajú návratu brutálneho režimu Talibanu. Stovky ich smerujú do stredoázijských krajín Uzbekistan a Tadžikistan, ktoré majú spoločnú hranicu s Afganistanom.