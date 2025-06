Putin: Kyjev by prímerie využil na prezbrojenie a prípravu útokov

Moskva 4. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu obvinil Ukrajinu z víkendových útokov na infraštruktúru v pohraničnej Brianskej a Kurskej oblasti, ktoré označil za teroristické. Cieľom bolo podľa Putina podkopať pondelkové mierové rokovania medzi Moskvou a Kyjevom v Istanbule. Ruský líder tiež vyhlásil, že prípadné prímerie medzi krajinami by Ukrajina využila na prezbrojenie a prípravu ďalších sabotážnych útokov na Rusko. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Všetky zločiny, ktoré boli spáchané proti civilistom vrátane žien a detí v predvečer ďalšieho kola mierových rokovaní v Istanbule, ktoré sme navrhli, boli, samozrejme, zamerané na zmarenie procesu rokovaní. Útok bol zámerným úderom na civilné obyvateľstvo," povedal Putin.



Sobotňajší útok v Brianskej oblasti spôsobil zrútenie mosta a následne vykoľajenie osobného vlaku. O život prišli siedmi ľudia a ďalších 30 osôb utrpelo zranenia. Len chvíľu na to sa zrútil aj železničný most v susednej Kurskej oblasti, keď po ňom prechádzal nákladný vlak.



Ukrajina dlhodobo opakuje svoju požiadavku na okamžité a bezpodmienečné 30-dňové prímerie. Obe krajiny si počas istanbulských rokovaní vymenili memorandá, ktoré načrtávajú ich predstavu mierového ukončenia vojny na Ukrajine. Moskva v ňom podrobne opísala svoje požiadavky, ktoré okrem iného zahŕňajú aj nové voľby či úplné stiahnutie ukrajinským ozbrojených síl zo štyroch regiónov, ktoré považuje za ruské územie.



Putin v stredu vyhlásil, že akékoľvek prímerie by bolo len zámienkou na plánovanie ďalších útokov. „Prečo ich odmeňovať tým, že im dáme prestávku v boji, ktorú využijú na to, aby dodali západné zbrane, pokračovali v ich nútenej mobilizácii a pripravovali rôzne teroristické činy,“ uviedol ruský prezident.



Rusko počas istanbulských rokovaní tiež navrhlo čiastočné prímerie „na dva až tri dni“ s cieľom získať telá padlých vojakov. Ukrajina ho podľa ruského šéfa diplomacie Sergeja Lavrova odmietla. Obe strany v stredu však potvrdili, že sa dohodli na ďalšej výmene vojnových zajatcov, ktorá by mala nastať cez víkend.