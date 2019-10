Putin: Máme za cieľ do 5 rokov zdvojnásobiť obchodnú výmenu s Afrikou

Soči 23. októbra (TASR) - Cieľom Ruska je do piatich rokov zdvojnásobiť obchodnú výmenu s Afrikou. Na prvom Summite Rusko-Afrika to v stredu vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin. Informovala o tom agentúra AFP.



"Momentálne exportujeme do Afriky potraviny v hodnote 25 miliárd dolárov (približne 22,5 miliardy eur), čo je viac ako náš export zbraní, ktorý je na úrovni 15 miliárd dolárov (približne 13,5 miliardy eur). Verím, že v najbližších štyroch až piatich rokoch by sme mali byť schopní úroveň vzájomného obchodu minimálne zdvojnásobiť," povedal Putin africkým lídrom, ktorí sa zhromaždili v ruskom prímorskom letovisku Soči na pobreží Čierneho mora.



Putin vo svojom príhovore ďalej zdôraznil, že Rusko má v Afrike "množstvo potenciálnych partnerov", pričom súčasnú úroveň obchodnej výmeny s čiernym kontinentom značil za "nedostatočnú".



Desiatky afrických lídrov sa stretli v Soči v rámci konferencie, ktorú Kremeľ vníma ako prostriedok k zvýšeniu svojho vplyvu v Afrike, teda na kontinente, kde sú v súčasnosti výrazne prítomné západné mocnosti a Čína. Viac ako 3000 delegátov bude na tomto dvojdňovom podujatí dohadovať nové obchody a diskutovať o rôznych témach od jadrových technológií až po ťažbu nerastných surovín, píše AFP.