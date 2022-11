Putin matkám ruských vojakov na Ukrajine: Zdieľame vašu bolesť

Moskva 25. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v piatok stretol s matkami ruských vojakov, ktorí bojujú na Ukrajine, a povedal im že celé vedenie Ruska s nimi zdieľa ich utrpenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



V dôsledku vojny na Ukrajine prišli podľa Spojených štátov o život alebo utrpeli zranenia desaťtisíce ľudí na oboch stranách. Ruská invázia na Ukrajinu vyvolala najväčšiu konfrontáciu Moskvy a Západu od kubánskej raketovej krízy z roku 1962.



Státisíce ruských vojakov boli vyslané do bojov na Ukrajine vrátane približne 300.000 mobilizovaných záložníkov. Putin v piatok sedel so skupinou matiek pri stole s čajom, koláčmi a misami s čerstvým ovocím a povedal, že Moskva zdieľa bolesť s tými, ktorí stratili svojich synov.



"Chcel by som, aby ste vedeli, že ja osobne i celé vedenie krajiny zdieľame vašu bolesť," uviedol. "Rozumieme, že nič nemôže nahradiť stratu syna – predovšetkým matke," dodal ďalej Putin, ktorý počas rozprávania sťažka dýchal a často si odkašliaval, všíma si Reuters.



Matky počúvali Putinove výroky, ale ich vlastné vyjadrenia určené prezidentovi v nahranom televíznom príspevku bezprostredne neodzneli.



Putin ďalej vyhlásil, že neľutuje spustenie "špeciálnej vojenskej operácie", ako sa v Rusku nazýva vojna na Ukrajine, a označil ju za prelomový moment, keď Rusko po desaťročiach ponižovania od pádu Sovietskeho zväzu z roku 1991 konečne povstalo proti arogantnej západnej hegemónii.



Niektorí príbuzní ruských vojakov toto stretnutie s Putinom označili za starostlivo pripravované a uviedli, že úprimná diskusia tam nebude mať svoje miesto, píše agentúra AFP. "Prezident sa stretne s niektorými matkami, ktorých si vytiahne zo svojho vrecka a ktoré sa budú pýtať tie správne otázky a ďakovať mu... Ako zvyčajne," uviedla matka Oľga Cukanovová, ktorej 20-ročný syn v súčasnosti vykonáva povinnú vojenskú službu a ona chce zabrániť jeho vyslaniu na Ukrajinu.