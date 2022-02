Putin: Minské dohody už neexistujú, Ukrajinu treba demilitarizovať

Moskva 22. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok vyhlásil, že dohody z Minska, ktoré boli zamerané na urovnanie konfliktu v Donbase, "už neexistujú". Vyslovil sa za demilitarizáciu súčasnej Ukrajiny a zdôraznil, že Ruská federácia je kategoricky proti prijatiu Ukrajiny do NATO. Najlepším riešením by podľa Putina bolo, keby sa samotný Kyjev vzdal vstupu do aliancie.



Informovala o tom agentúra TASS.