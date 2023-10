Putin možno oznámi kandidatúru v budúcoročných voľbách v novembri

Moskva 3. októbra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin môže v novembri ohlásiť, že na budúci rok bude kandidovať v prezidentských voľbách, uviedol v utorok ruský denník Kommersant. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Očakáva sa, že Putin by mohol oznámiť svoju kandidatúru v marcových prezidentských voľbách v rámci medzinárodnej konferencie Rusko, ktorá sa uskutoční práve v novembri. Na tomto podujatí budú predstavené všetky regióny Ruska a podľa zdrojov blízkych administratíve prezidenta by Putin mohol na oznámenie využiť práve otvorenie konferencie.



Existujú aj iné scenáre toho, čo šéf Kremľa na konferencii urobí, uvádza jeden z najrešpektovanejších ruských denníkov Kommersant. Konečné rozhodnutie o oznámení kandidatúry je pritom podľa denníka na samotnom Putinovi.



Kremeľ tieto informácie bezprostredne nekomentoval, upozorňuje Reuters.



Budúcoročné prezidentské voľby môžu Putinovi vydláždiť cestu k tomu, aby zostal pri moci najmenej do roku 2030. Putin prevzal prezidentskú funkciu v posledný deň roku 1999 od vtedajšieho prezidenta Borisa Jeľcina. Už teraz je tak najdlhšie vládnucou ruskou hlavou štátu od čias Josifa Stalina.



Tento týždeň, v piatok 7. októbra, Putin oslávi 71. narodeniny.