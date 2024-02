Putin: Môžu sa objaviť maďarské nároky na územie Zakarpatskej oblasti

Budapešť/Moskva 9. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v rozhovore s americkým moderátorom Tuckerom Carlsonom nevylúčil, že by sa mohli objaviť požiadavky na pričlenenie územia ukrajinskej Zakarpatskej oblasti späť k Maďarsku. Putin však dodal, že na schôdzkach s maďarským premiérom Viktorom Orbánom túto tému ani len nespomenuli. Uviedol to v piatok server hvg.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Ruský prezident podotkol, že Ukrajina je umelý štát, ktorého rozsah určoval sovietsky diktátor Josif Stalin, pričom z jeho rozhodnutia k vtedajšej sovietskej republike Ukrajine po druhej svetovej vojne pričlenili aj maďarské územia. Tieto stále patria Ukrajine, konštatoval Putin v reakcii na otázku Carlsona, či si môže Maďarsko nárokovať späť tieto územia.



Ruský prezident podčiarkol, že tieto skutočnosti s Orbánom nikdy nepreberali. "S vedomím toho, aký nezákonný bol stalinský režim, sa takéto nároky môžu vynoriť, aj keď to zákon neumožňuje. Viem však, že Maďari žijúci v Zakarpatskej oblasti sa prirodzene chcú vrátiť do svojej vlasti," dodal Putin.



Dvojhodinový rozhovor, v ktorom Putin hovoril o vzťahoch Ruska k Ukrajine či k ďalším krajinám, ale aj o NATO EÚ či Západe, sa uskutočnil v utorok v Moskve a vo štvrtok ho odvysielali na webe Tuckercarlson.com.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)