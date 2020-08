Putin na okupovanom Kryme otvoril novú diaľnicu jazdou na limuzíne

Simferopol 27. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok na Kryme oficiálne otvoril dokončené úseky novej diaľnice Tavrida, ktorá spája mestá Kerč a Sevastopol. Jeden z úsekov novej cesty si aj sám vyskúšal za volantom vládnej limuzíny Aurus, informovala agentúra TASS.



"Hlava štátu si prezrela tabule s informáciami o fázach výstavby diaľnice, absolvovala krátky rozhovor s robotníkmi (stavebnej) spoločnosti VAD a dala povolenie na začatie dopravy na dokončených úsekoch," uvádza sa vo vyhlásení tlačovej služby Kremľa.



Diaľnica Tavrida, ktorej názov odkazuje na staroveký názov Krymu, sa stavia už tri a pol roka. Po dokončení v závere roka 2023 sa má stať kostrou dopravy na Krymskom polostrove, ktorý Rusko v roku 2014 anektovalo od Ukrajiny.



Západné krajiny anexiu Krymu neuznali a na Rusko uvalili sankcie. Ukrajinská vláda v Kyjeve oficiálne označuje Krym za dočasne okupované územie.



Celá diaľnica Kerč-Simferopol-Sevastopol bude mať dĺžku 250,7 kilometra. Náklady na jej výstavbu prevýšia sumu 140 miliárd rubľov (1,5 miliardy eur). Peniaze sú poskytované prostredníctvom ruského federálneho fondu na podporu rozvoja Krymu a Sevastopola.



Výstavba diaľnice R260, ktorej budú dotvárať početné mosty, nadjazdy, mimoúrovňové križovatky a nadchody pre chodcov, je rozdelená do siedmich fáz. Po jej úplnom dokončení sa jazda autom z východu na západ Krymského polostrova skráti zo súčasných 3,5 na dve hodiny.



V máji 2018 Putin otvoril 19-kilometrový most ponad Kerčský prieliv, ktorý spája juhoruský Krasnodarský kraj s polostrovom Krym. Pre železničnú dopravu ho sprístupnili vlani v decembri. Kerčský most predstavuje jediné cestné a železničné spojenie Krymského polostrova s Ruskom.