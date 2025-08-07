< sekcia Zahraničie
Putin: Na schôdzku so Zelenským ešte neboli vytvorené podmienky
Trump v uplynulých týždňoch opakovane vyjadril nespokojnosť pre nedostatočné snahy Putina o ukončenie vojny na Ukrajine, ktorú pred viac než tromi rokmi vojensky napadlo Rusko.
Autor TASR
Moskva 7. augusta (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok označil Spojené arabské emiráty za vhodné miesto na usporiadanie jeho osobného stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Nemá nič ani proti stretnutiu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, avšak podmienky na usporiadanie takejto schôdzky zatiaľ podľa neho neboli vytvorené. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Poradca Kremľa Jurij Ušakov vo štvrtok bez ďalších podrobností oznámil, že Putin sa v najbližších dňoch stretne s Trumpom. Spojené štáty a Rusko sa na tom v princípe podľa neho dohodli na návrh americkej strany. Biely dom v stredu po stretnutí Trumpovho vyslanca Stevea Witkoffa s Putinom v Moskve uviedol, že záujem o stretnutie s Trumpom vyjadrila Moskva.
Witkoff podľa Ušakova s Putinom hovoril aj o myšlienke trojstranného stretnutia medzi lídrami USA, Ruska a Ukrajiny. AFP pripomenula, že ruský prezident ešte v júni povedal, že je pripravený stretnúť sa so Zelenským, ale iba počas „poslednej fázy“ rozhovorov o ukončení vojny na Ukrajine.
„Opakovane som zdôraznil, že vo všeobecnosti nemám proti tomu nič. Možné to je,“ povedal Putin vo štvrtok novinárom. „Na stretnutie (so Zelenským, pozn. TASR) však treba vytvoriť určité podmienky. Bohužiaľ, na vytvorenie takýchto podmienok je ešte pred nami dlhá cesta,“ dodal.
V súvislosti so schôdzkou s Trumpom šéf Kremľa označil SAE ako možné miesto, kde by sa mohla konať. „Máme mnoho priateľov, ktorí sú ochotní nám pomôcť pri organizovaní takýchto podujatí,“ povedal Putin, stojac vedľa prezidenta SAE Muhammada bin Zájida Ál Nahjána, ktorého prijal v Moskve. „SAE by bolo jedným z celkom vhodných miest,“ poznamenal.
