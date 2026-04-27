Putin na stretnutí s Arákčím potvrdil pokračovanie vzťahov s Iránom
Autor TASR
Moskva 27. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok prijal v Petrohrade iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího. Diskutovali spolu o vývoji vo vojne na Blízkom východe. Arákčí sa tiež Putinovi poďakoval za podporu Iránu a vyjadril záujem o posilňovanie vzťahov medzi ich krajinami. Strategické vzťahy budú pokračovať, potvrdil Putin. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a TASS.
Arákčí pricestoval do Ruska v pondelok ráno po návštevách Pakistanu, Ománu a opäť Pakistanu, ktorý je sprostredkovateľom rokovaní medzi USA a Iránom. V Islamabade podľa vlastných slov prediskutoval podmienky na obnovenie rozhovorov s Washingtonom.
Putin podľa ruských médií na úvod stretnutia s Arákčím povedal, že minulý týždeň dostal správu od iránskeho najvyššieho vodcu Modžtabu Chameneího, ktorý sa od začiatku vojny s USA a Izraelom neobjavil na verejnosti ani osobne nepredniesol žiadne vyhlásenia.
„Prosím, odovzdajte Najvyššiemu vodcovi našu vďaku za tento odkaz a naše najlepšie želania pre jeho zdravie a pohodu,“ povedal iránskemu ministrovi šéf Kremľa.
Ruský prezident ďalej podľa agentúry TASS vyhlásil, že Iránci odvážne a hrdinsky bojujú za svoju nezávislosť a suverenitu a že Moskva urobí všetko pre to, aby na Blízkom východe čo najskôr zavládol mier. Dúfa tiež, že Irán pod vedením nového vodcu „prekoná toto ťažké obdobie skúšok“.
Arákčí povedal, že Irán bude pokračovať v boji so Spojenými štátmi, ktorých doterajším útokom podľa neho dokázal odolať a bude schopný prežiť.
Americký prezident Donald Trump v sobotu zrušil plánovanú cestu svojich vyslancov Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do pakistanskej metropoly a odvtedy viackrát povedal, že ak chce Teherán rokovať, môže Washingtonu zatelefonovať.
Irán dal podľa nedeľňajšej správy Axiosu USA nový návrh na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a ukončenie vojny, no zároveň odloženie rokovaní o jadrovom programe na neskôr. Arákčí v pondelok obvinil Spojené štáty zo zlyhania rozhovorov, ktoré sa už skôr v apríli konali v Pakistane.
