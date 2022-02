Putin na stretnutí so Si Ťin-pchingom ocenil dobré vzťahy Ruska a Číny

Peking 4. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin ocenil v piatok pred stretnutím so svojim čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom úzke vzťahy medzi Moskvou a Pekingom. Lídri sa stretli v hlavnom meste Číny pri príležitosti začiatku zimných olympijských hier, informovala TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



Diplomatické väzby medzi Kremľom a čínskou vládou sú "príkladom dôstojného vzťahu," povedal Putin v príhovore na úvod rokovaní v Pekingu. Ocenil, že sa "postupne prehlbujú" na základe priateľstva a "strategického partnerstva".



Šéf Kremľa ešte pred príletom do Pekingu avizoval, že Rusko pripravilo novú zmluvu o dodávke desať miliárd kubických metrov zemného plynu z ruského Ďalekého východu do Činy.



Si Ťin-pching neopustil Čínu od januára 2020, keď krajinu sužovala prvá vlna nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Teraz ho však čaká obdobie intenzívnej diplomacie, keďže do Pekingu prilietajú na ZOH poprední predstavitelia viac ako 20 krajín, konštatuje AFP.



Po približne hodinovom rokovaní za účasti delegácií odišli obaja lídri na rozhovory za zatvorenými dverami a pracovný obed, uviedla agentúra TASS.



Putin bude najprominentnejší hosť ZOH. USA, Británia, Austrália a ďalšie krajiny oznámili diplomatický bojkot olympiády a rozhodli sa nevyslať svojich predstaviteľov do Číny. Táto krajina sa stala terčom narastajúcej kritiky zahraničia v súvislosti s prenasledovaním Ujgurov a svojím počínaním v Hongkongu.