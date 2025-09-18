< sekcia Zahraničie
Putin: Na Ukrajine bojuje viac ako 700.000 ruských vojakov
Moskva 18. septembra (TASR) - Na frontovej línii na Ukrajine v súčasnosti bojuje viac ako 700.000 ruských vojakov, oznámil vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí s lídrami parlamentných strán v Štátnej dume. Tento počet sa približne zhoduje s informáciami, s ktorými nedávno prišli ukrajinské tajné služby. Väčšina ruských vojakov je podľa nich nasadená v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
