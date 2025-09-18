Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. september 2025Meniny má Eugénia
< sekcia Zahraničie

Putin: Na Ukrajine bojuje viac ako 700.000 ruských vojakov

.
Na snímke ruský prezident Vladimir Putin. Foto: TASR/AP

Správu aktualizujeme.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 18. septembra (TASR) - Na frontovej línii na Ukrajine v súčasnosti bojuje viac ako 700.000 ruských vojakov, oznámil vo štvrtok ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí s lídrami parlamentných strán v Štátnej dume. Tento počet sa približne zhoduje s informáciami, s ktorými nedávno prišli ukrajinské tajné služby. Väčšina ruských vojakov je podľa nich nasadená v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford

VIDEO: R. Raši udelil trom osobnostiam štátnu cenu J. M. Hurbana