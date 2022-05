Putin na začiatku invázie údajne prežil pokus o atentát, píšu médiá

Kyjev 23. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin na začiatku ruskej invázie na Ukrajinu údajne prežil pokus o atentát. Povedal to šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky generálmajor Kyrylo Budanov, ktoré tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť. TASR správu prevzala v pondelok z webových portálov The Independent a Newsweek, ktoré sa odvolali na Budanovove vyjadrenia pre internetové noviny Ukrajinska pravda.



Na Putina sa podľa Budanova nedávno pokúsili spáchať atentát predstavitelia v regióne Kaukazu. "Nie je to verejná informácia. Bol to totálne neúspešný pokus, no naozaj k nemu došlo. Bolo to približne pred dvoma mesiacmi," povedal Budanov Ukrajinskej pravde.



Celý rozhovor so šéfom ukrajinskej rozviedky má Ukrajinska pravda zverejniť v utorok, píše Newsweek.