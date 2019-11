Putin na zjazde vládnucej strany zdôraznil jej zodpovednosť

Moskva 23. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin na sobotňajšom zjazde vládnucej strany Jednotné Rusko vyhlásil, že strana zaznamenala úspech uprednostňovaním záujmov obyvateľstva a samotnej krajiny. Putin zároveň vyzval svojich spojencov, aby sa "nebáli náročných rozhodnutí, ktoré však neprinášajú okamžitú obľúbenosť a extra body do volieb".



Zjazd sa koná rok pred parlamentnými voľbami a Jednotné Rusko stále zápasí s vlaňajšími nepopulárnymi dôchodkovými reformami, ktoré viedli k rozsiahlym protestom. Strana sa tiež musí vyrovnávať s nedávnymi demonštráciami proti vylúčeniu konkurentov z komunálnych volieb vo veľkých mestách, ako aj so značnými volebnými porážkami napriek administratívnej výhode a dominancii v prokremeľských médiách, informuje stanica Slobodná Európa.



Putin približne 2000 delegátov vyzval, aby pri riešení problémov nečakali naňho a vo svojom príhovore sa vyhol akýmkoľvek špecifickým plánom na zvyšných päť rokov svojho štvrtého funkčného obdobia v úrade prezidenta.



Hlava štátu pripustila i nedostatky strany spájané so značnou korupciou a rodinkárstvom. "Chvastúni a oportunisti, ktorí zneužívajú postavenie vládnucej strany, môžu zradiť nielen samotnú stranu, ale i krajinu. Už sa to v dejinách stalo neraz," zdôraznil Putin.



Ruský premiér Dmitrij Medvedev na tlačovej konferencii povedal, že Jednotné Rusko si pred parlamentnými voľbami v roku 2021 stanoví priority so zámerom "uchovať si politické líderstvo".



Predstavitelia strany navrhli, aby Jednotné Rusko dostalo šancu získať najmenej 301 kresiel v 450-člennej Štátnej dume, dolnej komore ruského parlamentu. Putinov šesťročný mandát vyprší v roku 2024, keď bude mať prezident 72 rokov.