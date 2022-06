Putin: Riešením je vyvážať ukrajinské obilie cez Bielorusko

Ilustračné foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Moskva 4. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok uviedol, že ukrajinské obilie by mohlo byť vyvážané cez Bielorusko, ak budú zrušené sankcie voči Minsku. TASR informuje podľa správy agentúr Reuters a AFP.Putin v rozhovore pre ruskú televíziu povedal, že tvrdenia o blokáde ukrajinských prístavov Ruskom sú "" krajín Západu, ktoré sa snažia zakryť svoje vlastné politické chyby." uviedol Putin. Dodal, že v takomto prípade je potrebné zrušiť sankcie uvalené na Bielorusko.Šéf Kremľa povedal, že ukrajinské obilie môže byť vyvážané aj cez ukrajinské prístavy v Mariupole a Berďansku. Tie v súčasnosti okupuje ruská armáda, pripomína AFP.Putin tiež navrhol možnosť vývozu z prístavu v Odese, ktorý kontroluje Kyjev. Tento prístav však musí byť odmínovaný. Rusko by na oplátku umožnilo lodiam bezpečný prechod, uviedol ruský prezident.Obilie by sa podľa Putina mohlo prepravovať aj po rieke Dunaj cez Rumunsko či Maďarsko.Putin tvrdí, že situácia na svetovom potravinovom trhu sa budú zhoršovať pre britské a americké sankcie na ruské hnojivá.Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v piatok vyhlásil, že Bielorusko je pripravené umožniť tranzit ukrajinského obilia do nemeckých, poľských, pobaltských, alebo ruských prístavov cez svoje územie. Minsk však na oplátku požaduje, aby z týchto prístavov mohli byť vyvážané bieloruské produkty.Ukrajina patrí k najväčším producentom obilia na svete. Vývoz cez ukrajinské prístavy sa však v dôsledku ruskej invázie zastavil. Kyjev tvrdí, že v ukrajinských prístavoch je v súčasnosti uviaznutých 22 miliónov ton obilia.