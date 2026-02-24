< sekcia Zahraničie
Putin nariadil FSB posilniť ochranu energetickej infraštruktúry
Ruský prezident Vladimir Putin obvinil v utorok Ukrajinu, že v spolupráci so západnými tajnými službami útočí na ruskú energetickú a dopravnú infraštruktúru.
Autor TASR
Moskva 24. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin obvinil v utorok Ukrajinu, že v spolupráci so západnými tajnými službami útočí na ruskú energetickú a dopravnú infraštruktúru. Federálnej bezpečnostnej službe (FSB) preto nariadil, aby posilnila jej ochranu. Putin sa tak vyjadril presne štyri roky po začatí ruskej invázie na Ukrajinu. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a TASS.
„Nepodarilo sa im Rusko strategicky poraziť na bojisku, takže nepriateľ sa spolieha na individuálny a masový teror: to zahŕňa ostreľovanie miest, sabotáž infraštruktúry a pokusy o atentáty na vládnych a vojenských predstaviteľov,“ povedal v príhovore pred publikom zloženom z predstaviteľov FSB a upozornil, že zasiahnuté môžu byť ruské plynovody. „Ide o možné explózie našich plynových systémov na dne Čierneho mora - o takzvaný Turecký prúd a Modrý prúd,“ vyhlásil Putin.
Šéf Kremľa na zasadaní kolégia FSB ďalej konštatoval, že počet teroristických útokov v Rusku sa minulý rok zvýšil. V tejto súvislosti poukázal na to, že väčšina z nich, rovnako ako v uplynulých rokoch je „nepochybne dielom ukrajinských spravodajských služieb a zahraničných kurátorov.“
Potreba poraziť Rusko je podľa Putina absolútna. „Doženú sa do extrému a potom toho budú ľutovať,“ vyhlásil.
Putin preto vydal príkaz „posilniť protiteroristickú ochranu energetickej a dopravnej infraštruktúry a verejných miest, zabezpečiť maximálne pokrytie kritických zariadení a v prípade potreby ich vybaviť dodatočnými bezpečnostnými opatreniami“.
„Nepodarilo sa im Rusko strategicky poraziť na bojisku, takže nepriateľ sa spolieha na individuálny a masový teror: to zahŕňa ostreľovanie miest, sabotáž infraštruktúry a pokusy o atentáty na vládnych a vojenských predstaviteľov,“ povedal v príhovore pred publikom zloženom z predstaviteľov FSB a upozornil, že zasiahnuté môžu byť ruské plynovody. „Ide o možné explózie našich plynových systémov na dne Čierneho mora - o takzvaný Turecký prúd a Modrý prúd,“ vyhlásil Putin.
Šéf Kremľa na zasadaní kolégia FSB ďalej konštatoval, že počet teroristických útokov v Rusku sa minulý rok zvýšil. V tejto súvislosti poukázal na to, že väčšina z nich, rovnako ako v uplynulých rokoch je „nepochybne dielom ukrajinských spravodajských služieb a zahraničných kurátorov.“
Potreba poraziť Rusko je podľa Putina absolútna. „Doženú sa do extrému a potom toho budú ľutovať,“ vyhlásil.
Putin preto vydal príkaz „posilniť protiteroristickú ochranu energetickej a dopravnej infraštruktúry a verejných miest, zabezpečiť maximálne pokrytie kritických zariadení a v prípade potreby ich vybaviť dodatočnými bezpečnostnými opatreniami“.