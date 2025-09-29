< sekcia Zahraničie
Putin nariadil jesenný odvod do vojenskej služby pre 135.000 ľudí
Autor TASR
Moskva 29. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok podpísal dekrét o jesennom odvode do armády v roku 2025. TASR o tom informuje podľa správ agentúr TASS a Interfax.
„Od 1. októbra do 31. decembra 2025 sa povolá 135.000 ruských občanov vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí nie sú v zálohe a podliehajú povinnej vojenskej službe,“ uvádza prezidentský dekrét.
Výnos tiež nariaďuje prepustenie vojakov či námorníkov z aktívnej služby, ak uplynula ich povinná 12-mesačná vojenská služba. Povinnosť vykonať všetky potrebné opatrenia dekrét ukladá ruskej federálnej vláde, regionálnym úradom a komisiám.
