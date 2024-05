Putin nariadil manévre s nácvikom použitia taktických jadrových zbraní

Moskva 6. mája (TASR) — Na príkaz prezidenta Vladimira Putina začalo ruské ministerstvo obrany s prípravami na vojenské cvičenie, ktoré bude zahŕňať nácvik použitia taktických jadrových zbraní. Manévre preveria pripravenosť nestrategických jadrových síl plniť bojové úlohy, informuje TASR na základe pondelňajších správ agentúr AFP a Reuters.



Cvičenie sa uskutoční v blízkej budúcnosti a je zamerané na "zabezpečenie územnej celistvosti a suverenity Ruska v reakcii na provokatívne vyhlásenia a vyhrážky niektorých západných predstaviteľov voči Ruskej federácii". Budú do neho zapojené raketové formácie Južného vojenského okruhu, letectvo a námorné sily.



Južný vojenský okruh hraničí s Ukrajinou a zahŕňa aj okupované ukrajinské územia, pripomína AFP.



"Počas cvičenia bude vykonaný súbor opatrení na precvičenie prípravy a použitia nestrategických jadrových zbraní," uviedol ruský rezort obrany.



Spočiatku nebolo jasné, na aké hrozby západných politikov chce Rusko cvičeniami reagovať. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však neskôr na novinársku otázku odpovedal, že si ich vyžadujú zámery Západu vyslať na Ukrajinu vojenský personál.



"Samozrejme hovoríme o vyhláseniach pána (Emmanuela) Macrona a vyhláseniach britských predstaviteľov," povedal Peskov. "Toto je úplne nové kolo eskalácie napätia, je to bezprecedentné a, samozrejme, vyžaduje si to osobitnú pozornosť a osobitné opatrenia," dodal.



Ruskí predstavitelia opakovane označili za mimoriadne nebezpečné vyjadrenia francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o možnom zapojení Paríža do vojny na Ukrajine. Takisto tvrdia, že Spojené štáty a ich európski spojenci podporou Ukrajiny v jej vojne s Ruskom tlačia svet do konfrontácie medzi jadrovými mocnosťami.



Nestrategické jadrové zbrane, tiež známe ako taktické jadrové zbrane, sú navrhnuté na použitie na frontovej línii. Vo všeobecnosti sú menšie ako strategické, ktoré boli zatiaľ ako jediné použité v druhej svetovej vojne, a sú určené na zasiahnutie konkrétnych cieľov. Môžu byť umiestnené na rakety krátkeho doletu, ale aj pozemné míny, delostrelecké granáty či torpéda.



Rusko a USA sú najväčšie jadrové veľmoci na svete, ktoré majú k dispozícii väčšinu z 12.100 jadrových hlavíc. Tretí najväčší jadrový arzenál má Čína, nasledujú Francúzsko a Británia.