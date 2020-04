Putin nariadil občanom, aby do konca apríla nechodili do práce

Moskva 2. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nariadil vo štvrtok občanom, aby nechodili do práce až do konca apríla. Cieľom je spomaliť šírenie koronavírusu. Správu priniesli agentúry DPA a TASS.



Putin to oznámil v televíznom prejave.



"Stále sme, v Rusku ani vo svete, neprekonali vrchol epidémie. Z toho dôvodu som sa rozhodol predĺžiť pracovné voľno až do konca mesiaca, teda do 30. apríla," vyhlásil Putin.



Prezident zdôraznil, že všetci pracovníci budú po obdobie núteného voľna naďalej platení.



Opatrenie platí pre všetkých občanov, ktorých práca nie je považovaná za životne dôležitú pre chod krajiny.



Putin takisto uviedol, že subjekty Ruskej federácie dostanú možnosť vybrať si vlastný spôsob, ako s pandémiou bojovať.



Rusko už pre pandémiu koronavírusu zavrelo nákupné strediská, reštaurácie i väčšie parky v Moskve. Otvorené zostali iba supermarkety a lekárne. Fungujú tiež niektoré štátne služby. Rusko takisto uzavrelo hranice a pozastavilo dopravu cez všetky hraničné priechody.



Obyvatelia Moskvy, ktorá je epicentrom pandémie v Rusku, môžu svoje domovy opúšťať iba v nevyhnutných prípadoch.