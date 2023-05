Putin nariadil odovzdať pravoslávnej cirkvi Rubľovovu ikonu

Moskva 16. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nariadil, aby bola ikona Najsvätejšej Trojice od Andreja Rubľova odovzdaná ruskej pravoslávnej cirkvi. Moskovský patriarchát uviedol, že ikona bude rok vystavená v Chráme Krista Spasiteľa v Moskve a potom sa vráti do kláštora v meste Sergijev Posad, do jej Katedrály Najsvätejšej Trojice.



Podľa internetovej stránky ruskej pravoslávnej cirkvi sa ikona vracia cirkvi v reakcii "na početné žiadosti pravoslávnych veriacich".



Agentúra AFP dodala, že ikona sa do rúk pravoslávnej cirkvi sa dostala na niekoľko dní aj vlani v júli, keď sa slávil sviatok spojený so sv. Sergijom Radonežským. Rubľovovu ikonu vtedy cirkvi zapožičala moskovská Tretiakovská galéria.



Muzeálna obec tento krok vtedy ostro kritizovala: pracovníci galérie, výskumníci a reštaurátori i milovníci umenia sa obávali, že premiestnenie ikony a zmena podmienok jej vystavenia na nej spôsobia škody. Neskôr sa objavila informácia, že po vrátení diela sa na ňom objavilo 61 poškodení.



Zástancovia presunu ikony do chrámu argumentovali, že ikona bola do 20. storočia uchovávaná v kláštornom komplexe Trojicko-sergijevská lavra v Sergijevom Posade a bola vyvlastnená štátom - preto by sa mala vrátiť svojim historickým majiteľom - teda pravoslávnej cirkvi.



Predpokladá sa, že toto majstrovské dielo bolo Rubľovom napísané pre kláštor v meste Sergijev Posad pri Moskve. Po boľševickej revolúcii v roku 1917 bola ikona v roku 1929 prenesená do Tretiakovskej galérie. Toto múzeum opustila len niekoľkokrát vrátane obdobia druhej svetovej vojny, keď bola evakuovaná do bezpečia.



AFP vo svojej správe doplnila, že aj svetoznáma petrohradská galéria Ermitáž v nedeľu informovala, že na 49 rokov - s možnosťou predĺženia - cirkvi poskytne rakvu Alexandra Nevského, stredovekého kniežaťa a hrdinu ruských dejín. Barokovú rakvu zhotovenú zo striebra dostane rovnomenný mužský kláštor v Petrohrade.



Agentúra AFP objasňuje, že po vojenských neúspechoch ruskej armády vo vojne rozpútanej na Ukrajine moskovské vedenie často pracuje aj s náboženským naratívom, aby zdôvodnilo tzv. špeciálnu vojenskú operáciu.



Aj Ermitáž vo svojom vyhlásení uviedla, že v danom "geopolitickom okamihu" nadobúda spojenie relikvií sv. Alexandra Nevského s rakvou a ich uloženie na území kláštora osobitný význam. Sakrálny význam pamiatky je dnes dôležitejší ako jej umelecká hodnota, píše sa vo vyhlásení.



Na fronty na Ukrajine boli vyslané desiatky pravoslávnych kňazov, aby duchovne a morálne podporovali ruských vojakov. Patriarcha moskovský a celej Rusi Kirill v kázni v septembri minulého roka vyhlásil, že padlí ruskí vojaci svojou smrťou vo vojne na Ukrajine "zmyjú všetky (svoje) hriechy," dodala AFP.