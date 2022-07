Putin nariadil pokračovať v ofenzíve na Ukrajine

Ruský prezident Vladimir Putin počúva správu ruského ministra obrany Sergeja Šojgu počas ich stretnutia v Kremli v pondelok 4. júla 2022. Foto: TASR/AP

Moskva 4. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nariadil ministrovi obrany Sergejovi Šojguovi, aby ruské jednotky pokračovali v ofenzíve na Ukrajine po tom, čo ovládli celú Luhanskú oblasť. V pondelok o tom informovala agentúra AFP.povedal Putin Šojguovi, pričom vyjadril nádej, že všetko pôjde tak, ako doteraz v luhanskej operácii.Šojgu v pondelok na stretnutí s Putinom informoval, že operácia na prevzatie kontroly nad Luhanskou oblasťou sa v nedeľuMinister dodal, že ozbrojené sily Ruskej federácie pokračujú v tzv. špeciálnej vojenskej operácie, ako Moskva označuje svoju inváziu na Ukrajinu.Šojgu na stretnutí s Putinom informoval, že momentálne prebieha odmínovanie Lysyčanska a jeho okolia, prepravujú tam dodávky humanitárneho materiálu a poskytuje sa zdravotná pomoc civilistom.Podľa agentúry Reuters Putin zablahoželal ruským vojakom kLuhanskej oblasti na východe Ukrajiny.Na stretnutí so Šojguom, ktoré vysielala aj ruská televízia, Putin povedal, že jednotky zapojené do operácie na dobytie Luhanskej oblasti by mali odpočívať, ale ostatné vojenské jednotky by mali pokračovať v boji.Agentúra Reuters označila ovládnutie Luhanskej oblasti ruskými jednotkami za významný míľnik vo vojenskom ťažení Moskvy na Ukrajine.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na pondelok v reakcii na najnovší vývoj na bojiskách povedal, že Ukrajina sa ničoho nevzdáva a územia, o ktoré prišla, získa späť vďaka taktike a dodávkam moderných zbraní.Ukrajinská armáda sa podľa neho postupne posúva vpred — tak v Charkovskej oblasti, ako aj v Chersonskej oblasti i na mori, čoho dobrým príkladom je Hadí ostrov.konštatoval Zelenskyj.