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Putin nariadil pozastaviť útoky na Ukrajinu počas troch dní
Pozastavenie bojov začne platiť v sobotu o polnoci (23.00 h SELČ).
Autor TASR,aktualizované
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Moskva 5. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nariadil pozastavenie útokov na Kyjev počas troch dní v súvislosti s návštevou amerických vyslancov Jareda Kushnera a Stevea Witkoffa v Moskve a Kyjeve, uviedol hovorca prezidenta. Pozastavenie bojov začne platiť v sobotu o polnoci (23.00 h SELČ). TASR o tom informuje na základe správy portálu Sky News.
„Ruský prezident a vrchný veliteľ Putin vydal rozkaz pozastaviť útoky na Kyjev počas troch dní, a to od dnešnej polnoci. Dôvodom je príprava a priebeh amerických rokovaní v Kyjeve,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Vyslanci Witkoff a Kushner, ktorí sa podieľajú na diplomatických rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou, plánujú navštíviť Moskvu a následne aj Kyjev, pričom ruské agentúry s odvolaním sa na svoje zdroje informovali, že na moskovskom letisku Vnukovo už pristálo americké vládne lietadlo.
Peskov novinárom povedal, že Moskva poskytne informácie o rokovaniach s americkou stranou po ich skončení.
„Ruský prezident a vrchný veliteľ Putin vydal rozkaz pozastaviť útoky na Kyjev počas troch dní, a to od dnešnej polnoci. Dôvodom je príprava a priebeh amerických rokovaní v Kyjeve,“ uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Vyslanci Witkoff a Kushner, ktorí sa podieľajú na diplomatických rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou, plánujú navštíviť Moskvu a následne aj Kyjev, pričom ruské agentúry s odvolaním sa na svoje zdroje informovali, že na moskovskom letisku Vnukovo už pristálo americké vládne lietadlo.
Peskov novinárom povedal, že Moskva poskytne informácie o rokovaniach s americkou stranou po ich skončení.