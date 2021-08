Putin nariadil pred voľbami vyplatiť príspevok vojakom

Moskva 31. augusta (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin v utorok nariadil, aby bol príslušníkom armády a bezpečnostných síl v septembri vyplatený jednorazový príspevok vo výške 15 000 rubľov (200 dolárov). Ako uviedla agentúra AFP, ide o pokus Putinovej strany Jednotné Rusko získať podporu voličov pred septembrovými voľbami do Štátnej dumy.



Ruská agentúra pre informácie z oblasti práva RAPSI podľa AFP zverejnila na svojom webe správu, že Putin podpísal dekréty, na základe ktorých bude spomínaným skupinám v hotovosti vyplatená uvedená jednorazová odmena za ich „ochranu spoločnosti".



Príspevok v hodnote 10.000 rubľov (zhruba 135 eur) bude jednorazovo vyplatený aj seniorom, keďže podobný dekrét podpísal Putin aj minulý utorok.



Ako uvádza agentúra AFP, preferencie Jednotného Ruska začali prudko klesať po tom, ako vláda v roku 2018 schválila kontroverzný plán dôchodkovej reformy, ktorou sa zvýšil vek odchodu do penzie.



Podľa údajov štátneho inštitútu VTsIOM sa preferencie strany Jednotné Rusko v súčasnosti pohybujú na úrovni 30 percent, čo je podstatne menej v porovnaní s poslednými voľbami do Štátnej dumy v roku 2016. Strana v súčasnosti disponuje v Štátnej dume troma štvrtinami kresiel.



Ruské orgány medzitým pokračujú v tlaku vyvíjanom - pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami - na opozíciu a nezávislé médiá, približuje AFP.



Hlavné nezávislé médiá v krajine vrátane spravodajského servera Meduza či televíznej stanice Dožď boli tento rok označené za zahraničných agentov. Nadáciu Fond boja proti korupcii (FBK) ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného, ktorá odhaľuje skorumpovanosť a bohatstvo ruských elít, zase začiatkom júna vyhlásili v Rusku za „extrémistickú organizáciu" a rozpustili ju. Jej členovia a sympatizanti tak nemôžu určitý čas napríklad kandidovať vo voľbách.