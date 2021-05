Putin nariadil úpravu zákona o zbraniach

Moskva 11. mája (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin nariadil v utorok preskúmať legislatívu týkajúcu sa držby zbraní. Reagoval tak na streľbu, ktorej dejiskom sa stala jedna zo stredných škôl v meste Kazaň v stredoruskej Tatárskej republike, ktorá si podľa najnovších informácií vyžiadala najmenej osem životov a 21 zranených.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že Putin „vydal príkaz na bezodkladné vypracovanie nového ustanovenia týkajúceho sa typov zbraní, aké môžu byť v rukách civilistov," a to s prihliadnutím na zbraň, aká bola použitá pri utorňajšej streľbe, píše agentúra AFP.



Hovorkyňa prezidenta Tatárskej republiky Lilija Galimovová informovala, že útočník konal sám. Novinárom pritom povedala, že informácie o údajných dvoch páchateľoch neodrážajú skutočnú situáciu a označila ich za nepravdivé.



Ruský národný protiretoristický výbor uviedol, že útočník spustil streľbu v škole č. 175 približne o 9.30. Útok si vyžiadal podľa najnovších informácií agentúry TASS osem obetí na životoch a 21 zranených. Strelca zadržala polícia. Identifikovali to ako 19-ročného mladíka, ktorý mal povolenie na držbu zbrane.



Školu prehľadali experti, pričom v nej nenašli nijaké nebezpečné predmety, uviedla agentúra TASS s odvolaním sa na nemenovaný zdroj z prostredia zásahovej jednotky.



Agentúra TASS informovala, že po incidente v škole č. 175 bola posilnená bezpečnosť vo všetkých školách v meste. Posilnenie bezpečnosti na školách krátko na to hlásilo aj susedné Baškirsko.



Ruský prezident Vladimir Putin kondoloval pozostalým po obetiach a príslušným úradom nariadil, aby všetkým zasiahnutým poskytli lekársku a psychologickú pomoc.