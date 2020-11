Rusko vytvorí centrum humanitárnej pomoci pre Náhorný Karabach

Moskva 13. novembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal výkonné nariadenie na zriadenie medziúradového centra humanitárnej pomoci pre Náhorný Karabach. Oznámil to v piatok Kremeľ, z vyhlásenia ktorého citovala tlačová agentúra TASS.



"Toto centrum bude zahŕňať predstaviteľov ministerstva pre výnimočné situácie, ministerstva zahraničných vecí, Federálnej bezpečnostnej služby a ďalších federálnych orgánov výkonnej moci. Ministerstvo obrany je poverené riešením organizačných a iných otázok súvisiacich s vytvorením a aktivitami centra," uvádza sa vo vyhlásení Kremľa.



Putin sa spolieha na medzinárodnú podporu činnosti avizovaného strediska.



"Žiadam ruské ministerstvo zahraničných vecí, aby o učinených rozhodnutiach informovalo partnerov v Minskej skupine, Medzinárodný výbor Červeného kríža a Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR)," uviedol prezident na stretnutí venovanom humanitárnej podpore Náhorného Karabachu.



Podľa Putina by sa mala nastoliť konštruktívna a intenzívna spolupráca s týmito úradmi, najmä s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Organizáciou OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).



Prezident ďalej uviedol, že dané centrum sa bude zaoberať najpálčivejšími problémami.



"Centrum bude poskytovať operatívnu podporu procesu zameraného na návrat utečencov do ich stálych domovov a bude spolupracovať so štátnymi úradmi v Azerbajdžane i Arménsku s cieľom pripraviť podmienky pre normálny život v Náhornom Karabachu," dodal Putin.



Ďalšou úlohou centra bude koordinácia štátnych úradov. Putin vyjadril nádej, že dané stredisko bude spolupracovať aj s civilnými organizáciami pri poskytovaní humanitárnej pomoci obyvateľstvu žijúcemu v oblastiach postihnutých bojmi.



V spornej oblasti Náhorného Karabachu sa 7. septembra obnovili boje medzi Azerbajdžanom a Arménskom. Putin, azerbajdžanský prezident Ilham Alijev a arménsky premiér Nikol Pašinjan 9. novembra podpísali zmluvu o úplnom ukončení bojov v Náhornom Karabachu, ktorá mala vojsť do platnosti 10. novembra.



Ruský líder uviedol, že azerbajdžanská aj arménska strana si udržia svoje pozície a na územie budú vyslaní ruskí mierotvorcovia. Baku a Jerevan si navyše musia vzájomne vymeniť väzňov a telá osôb, ktoré počas konfliktu zahynuli.