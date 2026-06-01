Pondelok 1. jún 2026
Putin nariadil zabezpečiť kritické služby počas výpadkov internetu

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Moskva 1. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok nariadil premiérovi Michailovi Mišustinovi a tajnej službe FSB, aby zabezpečili prístup ku kritickým zdravotníckym, informačným a platobným službám v prípade, že dôjde k obmedzeniu internetu v krajine. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

Rusko od začiatku roka sprísňuje kontrolu internetu, zablokovalo mobilné služby a prinútilo milióny ľudí využívať virtuálne privátne siete (VPN). Podľa Putinových kritikov ide o pokus posilniť kontrolu nad obyvateľstvom po viac ako štyroch rokoch vojny na Ukrajine.

V zozname rozhodnutí, ktorý v nedeľu zverejnil Kremeľ, nariadil Putin vláde a FSB, aby „zabezpečili nepretržitú prevádzku najdôležitejších služieb“ počas období „obmedzenej prevádzky internetu“. V nariadení sa uvádza, že premiér Mišustin a riaditeľ FSB Alexander Bortnikov majú do 1. júla podávať správy o dosiahnutom pokroku.

Putin označil narušenie internetu a komunikačných sietí za bolestivé, ale niekedy nevyhnutné bezpečnostné opatrenie potrebné na prevenciu teroristických útokov a útokov ukrajinských dronov. Uviedol však, že občanom by mal byť počas takýchto období umožnený prístup k základným online službám.
