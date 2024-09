Putin nariadil zvýšiť počet vojakov armády o 180.000

Moskva 16. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok nariadil, aby sa počet vojakov ruských ozbrojených síl zvýšil o 180.000 na 1,5 milióna. Príslušný dekrét zverejnený na webovej stránke nadobudne účinnosť 1. decembra. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Celkový počet vojenského personálu tak po najnovšom navýšení dosiahne takmer 2,4 milióna. Dekrét zároveň nariaďuje vláde, aby na tento účel uvoľnila potrebné finančné prostriedky.



Posledné zvýšenie počtu ruských vojakov nariadil Putin ešte vlani v decembri. Vtedy sa celkový počet personálu v armáde stanovil na 2,2 milióna vrátane 1,32 milióna vojakov.



Najschopnejší ruskí vojaci podľa AP podnikajú ofenzívu na východe Ukrajiny, kde v posledných mesiacoch postupne zaznamenali územné zisky. Podľa júnového vyjadrenia Putina sa do Kremľom nazývanej "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine zapája približne 700.000 ruských vojakov.



Ruské úrady na jeseň 2022 v reakcii na ukrajinskú protiofenzívu povolali do boja približne 300.000 záložníkov. Odvtedy dopĺňajú rady vojakov skôr dobrovoľníkmi, ktorých lákajú na relatívne vysoký žold.



Mnohí politickí a vojenskí komentátori podľa AP poznamenali, že Kremeľ sa zdráhal povolať ďalších záložníkov pre obavy z destabilizácie v krajine. Takáto situácia totiž nastala po spustení ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022, keď z Ruska utiekli stovky tisíc ľudí, aby sa vyhli nasadeniu do boja.



Práve nedostatok ruského vojenského personálu sa uvádza ako kľúčový faktor úspechu ukrajinského vpádu do ruskej Kurskej oblasti, ktorý sa začal 6. augusta.



Moskva sa snažila vyhnúť posilneniu obrany v Kurskej oblasti vojakmi bojujúcimi na východe Ukrajiny a miesto toho sa spolieha na jednotky z iných oblastí, aby zastavili túto ukrajinskú ofenzívu na území Ruska.